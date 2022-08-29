Цены на бензин в Карелии продолжают ползти вверх

Стоимость бензина в Карелии после затишья снова начала расти в последний месяц лета.

По данным Карелиястата, в августе цены поднимались уже дважды.

За период с 23 по 29 августа бензин подорожал на 0,1%. АИ-92 вырос в цене, в среднем, до 48 рублей 19 копеек за литр, АИ-95 — до 51 рубля 55 копеек.

Дизельное подорожало на 0,3% — до 57 рублей 30 копеек.