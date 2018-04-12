Цены на бензин в Карелии продолжают расти

Стоимость почти всех марок бензина и дизельного топлива выросла в Карелии в первую неделю апреля.

По данным Карелиястата, бензин АИ-95 подорожал в среднем на 0,4% - до 39,80 рубля за литр, АИ-92 на 0,2% - до 36,94 рубля.

Подробнее о ценах на топливо читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".