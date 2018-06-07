Цены на бензин в Петрозаводске растут быстрее, чем в среднем по России

Средняя стоимость бензина в Петрозаводске растет в 1,5 раза быстрее, чем, в среднем, по России.

Это следует из данных Росстата о подорожании автомобильного топлива по состоянию на 4 июня. Средняя цена литра бензина в России за неделю с 29 мая по 4 июня 2018 года увеличилась на 1,4%. А в Петрозаводске за последнюю неделю бензин подорожал, в среднем, на 2,1%, сообщают "Вести Карелии".

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