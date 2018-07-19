Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:08, 19 Июля 2018

Цены на бензин в Петрозаводске снизились до майского уровня, заверил Карелиястат

По теме

Автобусу Петрозаводска удлинили маршрут до совхоза "Тепличный"
19.07.18 10:14
Лесопользователь в Карелии под давлением прокуратуры вернул часть многомиллионного долга в бюджет
19.07.18 10:02
В Карелии введен режим повышенной готовности из-за высокой пожароопасности
19.07.18 09:40
Все новости
Загрузка...

Стоимость бензина основных марок в Петрозаводске за последнюю неделю снизилась до того уровня, который наблюдался перед принятием мер по стабилизации цен на автомобильное топливо.

В мае правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на нефтепродукты с 1 июня. Власти заявляли, что это позволит зафиксировать цены на бензин на том уровне, который был достигнут к 30 мая.

В Петрозаводске, по данным Карелиястата, за 28 мая АИ-92 стоил, в среднем, 41,33 рубля, АИ-95 - 43,58 рубля за литр.

Подробнее читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Автобусу Петрозаводска удлинили маршрут до совхоза "Тепличный"
19.07.18 10:14
Лесопользователь в Карелии под давлением прокуратуры вернул часть многомиллионного долга в бюджет
19.07.18 10:02
В Карелии введен режим повышенной готовности из-за высокой пожароопасности
19.07.18 09:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-07-19 10:22:40
"Вернулось"...
Пара малых контор типа "Nordic" снизили цены до средних по рынку. Сначала "под шумок" сработали на опережение. Но по 46 рублей 95 никто не берет, если на ТНК 43.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 4
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2018 13:29
Личное мнение
"Полюбил за звезданутость" 8
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»