Цены на бензин в Петрозаводске снизились до майского уровня, заверил Карелиястат

Стоимость бензина основных марок в Петрозаводске за последнюю неделю снизилась до того уровня, который наблюдался перед принятием мер по стабилизации цен на автомобильное топливо.

В мае правительство РФ приняло решение о снижении акцизов на нефтепродукты с 1 июня. Власти заявляли, что это позволит зафиксировать цены на бензин на том уровне, который был достигнут к 30 мая.

В Петрозаводске, по данным Карелиястата, за 28 мая АИ-92 стоил, в среднем, 41,33 рубля, АИ-95 - 43,58 рубля за литр.

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