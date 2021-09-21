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Цены на молоко в Карелии ниже, чем в среднем на Северо-Западе

Новости. Экономика
14:51, 01 Октября 2021
фото: © Егор Алеев / ТАСС

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Росстат подсчитал, сколько стоило питьевое молоко в сентябре

По данным Росстата, средняя стоимость одного литра питьевого цельного стерилизованного молока 2,5—3,2% жирности в Карелии ниже, чем во многих регионах Северо-Запада. Согласно официальной статистике, на 27 сентября она составила 84, 49 руб.

При этом, в Мурманской области цена одного литра молока равна 91,61 руб., в Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе —  97,11 руб., а Коми – 98,7 руб.

При этом, средняя цена одного литра питьевого цельного стерилизованного молока 2,5—3,2% жирности в Северо-Западном Федеральном округе — 85,6 рублей.

Наблюдение за уровнем цен на товары и услуги осуществляется в рамках еженедельного мониторинга цен по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Петрозаводск, Костомукша, Сегежа.

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Комментарии

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Житель Карелии
2021-10-01 16:08:23
Ну и??? Давайте поднимать цены. Догоним и перегоним!
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