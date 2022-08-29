Цены на некоторые продукты питания в Карелии резко пошли вниз

Стоимость овощей и ряда других продовольственных товаров в Карелии значительно снизилась за последнюю неделю.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 6 по 12 сентября.

Например, цена на лук репчатый снизилась на 15,5%, картофель — на 13,3%, помидоры свежие — на 13,1%, морковь — на 9,2%.

Среди других продуктов питания, по которым ведется мониторинг, колбаса варёная подешевела на 9,3%, свинина, масло сливочное, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 3 -3,9%.