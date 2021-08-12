Цены на отдых в Египте изменятся с 1 ноября

С 1 ноября в Египте официально будет установлена минимальная цена на размещение в гостиничных заведениях, а после открытия чартерных авиарейсов стоимость вырастет.

Об этом сообщает издание Ассоциации туроператоров России «Вестник АТОР».

Стоимость проживания в отелях 5* не может быть ниже 40 долл. на человека в сутки, в отелях 4* — не ниже 28 долл. на человека.

Эксперты в египетских принимающих компаниях, с которыми пообщался «Вестник АТОР», сообщили, что эти цены несколько выше действующих. Так, проживание в отеле 4* на одного при двухместном размещении стоит от 20 долларов в сутки; в бюджетном отеле 5* — от 25 долларов в сутки при двухместном размещении.

По мнению наблюдателей, госрегулирование не станет препятствием для египетских отелей в корректировке цен в связи с рыночным спросом.

«Каждый из отелей проводит свою ценовую политику в зависимости от сезона, загрузки, контрактинга, политики конкурентов. К тому же ценообразование в рамках контрактинга с туроператором одно, а для бронирования прямых клиентов (с букинг ком и других платформ) действует совсем другая цена. Поэтому вряд ли отельеры будут соблюдать предписанные государством цены. Более того, возвращение российских туристов гарантирует отелям загрузку, а значит, цены не снизятся, а наоборот, в перспективе зимнего сезона и вырастут», — говорит представитель одной из DMC-компаний.

Как добавляет источник, цены будут зависеть и от допустимой загрузки отелей. Сейчас, в связи с коронавирусом, это 50% от номерного фонда, то есть фактически из обращения выведена половина номеров.

По мнению представителей отелей, с которыми пообщался «Вестник АТОР», скорее всего, «контроль за ценами» в Египте останется только на бумаге, поскольку реальные цены в отелях всегда будут зависеть от спроса и предложения — практически все уже применяют динамическое ценообразование.

Как считают египетские отельеры, на текущем этапе цены на размещение в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде останутся на стабильном уровне из-за небольшого количества прямых рейсов из России.

Однако в случае перезапуска чартеров и резкого увеличения турпотока из России проживание в отелях Египта подорожает, тем более, что максимальная загрузка отелей сейчас ограничена на уровне 70%.

В Египте ждут, что чартерные рейсы из России начнутся в октябре.