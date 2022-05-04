Цены на подержанные автомобили снизились до докризисного уровня

Рынок подержанных автомобилей в апреле стабилизировался до уровня докризисного февраля по объему предложений и ценам.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», изучивший онлайн-площадки про продаже автомобилей с пробегом.

В апреле средняя цена на «Авто.ру» упала на 5%, до 1,2 млн руб. К 5 мая средняя цена самых популярных подержанных автомобилей снизилась на ту же величину, составив 1,3 млн руб.

По оценкам «Дрома», средняя цена автомобиля с пробегом на 4 мая упала на 18% относительно пика марта, до 945 тыс. руб. При этом еще 20 апреля подержанный автомобиль в среднем стоил на 11% дороже — почти 1,1 млн руб. В целом с начала года подержанные автомобили в среднем подорожали на 17%, подсчитали в компании.

Дилеры также говорят о снижении средней стоимости машин с пробегом.

«Если в феврале–марте этого года мы отчетливо видели, как дорожают автомобили — и новые, и с пробегом, — то сейчас постепенно цены снижаются», — говорит гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.

На это повлияла и стабилизация цен на рынке новых автомобилей — машина с пробегом объективно не может стоить дороже новой, поэтому автодилеры вынуждены снижать стоимость б/у автомобилей или предлагать клиентам выгодные акции.

В среднем машины с пробегом у Fresh Auto в апреле подешевели на 15% по сравнению с мартом и почти на 25% по сравнению с апрелем 2021 года. Например, цена на Kia Rio возрастом до пяти лет снизилась на 16%, до 949 тыс. руб., до десяти лет — на 21%, до 469 тыс. руб. Цена на Hyundai Solaris снизилась на 22% (1 млн руб.) и 12% (614 тыс. руб.) соответственно.

Гендиректор и основной владелец петербургской сети «Аларм-Моторс Холдинг» Роман Слуцкий отмечает, что цены реальных сделок на автомобили в сегменте до 3 млн руб. с начала апреля откатились на уровень середины февраля и «на этом ценовом уровне есть вполне устойчивый спрос».

Глава автосалона «Кит» (Ижевск) Никита Пантюхин говорит, что спрос на автомобили с пробегом снизился на 60–70% относительно марта, а стоимость — на 10–15%.