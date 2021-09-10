Цены на продукты питания в Карелии пошли на спад после продолжительного роста

Стоимость основных продуктов питания в Карелии в августе снизилась почти на 3% по сравнению с июлем — это произошло впервые после продолжительного роста, наблюдавшегося с начала года.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о стоимости минимального (условного) набора продуктов питания, которые необходимы для проживания человеку, согласно оценкам чиновников и экспертов. Исходя из данной стоимости, рассчитывается минимальная предполагаемая сумма, на которую может прожить человек.

В минимально необходимый для жизни список продуктов питания входят картофель, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, масла, яйца, мясо, рыба и хлеб.

Стоимость такого набора в Карелии составила в августе 5656 рублей. Несмотря на снижение, эта сумма остается выше, чем в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа за исключением Мурманской, Архангельской и Калининградской областей.