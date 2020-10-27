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Цены на продукты питания в Карелии в этом году растут быстрее, чем в прошлом

Новости. Общество
10:36, 28 Октября 2020
фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Потребительские цены на продукты питания в Карелии с начала года выросли на 3%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года.

Темпы роста цен на продовольствие выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда продукты питания подорожали на 1,3%.

Это повлияло и на увеличение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания.   На сколько он подорожал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-10-28 13:12:55
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем.

Но приходит новый год.
Он нам счастья принесет.
И я верю через год.
Дружно скажет наш народ.

Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем.

Но приходит новый год.
Он нам счастья принесет.
И я верю через год.
Дружно скажет наш народ...
(с)Семен Слепаков
1677
2020-10-28 12:47:05
продукты и должны иметь нормальную стоимость, 3% эт даже мало
Ринат
2020-10-28 11:10:52
В рывке и прорыве потребность в питании возрастает , поэтому цены и растут ю
протестанутый
2020-10-28 11:00:18
Не голодают. Деньги на интернет и бензин тоже есть. Болтаются по городу столбы фотографируют
кир
2020-10-28 10:57:34
Пофиг.
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