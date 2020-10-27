Цены на продукты питания в Карелии в этом году растут быстрее, чем в прошлом

Потребительские цены на продукты питания в Карелии с начала года выросли на 3%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2020 года.

Темпы роста цен на продовольствие выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда продукты питания подорожали на 1,3%. Это повлияло и на увеличение стоимости условного (минимального) набора продуктов питания. На сколько он подорожал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".