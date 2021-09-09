Цены на путевки в Турцию для жителей Карелии снизились на фоне ужесточения требований к туристам

Сезонное снижение стоимости туров в Турцию, которые предлагают жителям Карелии, в середине сентября совпало с введение более строгих «коронавирусных» ограничений для российских туристов.

По данным Карелиястата, за последнюю неделю путевки в Турцию пошевели почти на 15% после 20%-ного роста цен в августе.

Сейчас средняя стоимость тура составляет 27855 тыс. рублей — это на 4 тыс. меньше, чем в начале сентября.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе власти Турции заявили, что больше не признают прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт».

Как сообщило РИА «Новости», чтобы попасть в страну, россияне должны сделать два укола, пройти 14-дневный период после второй прививки и предъявить соответствующий сертификат.

В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до въезда в Турцию. Принимаются также и экспресс-тесты на антиген, которому не более 48 часов.