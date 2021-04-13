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Цены на рис в России могут вырасти

Новости. Общество
20:40, 14 Апреля 2021
фото: pixabay.com / allybally4b
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Стоимость может увеличиться из-за снижения объемов производства и роста тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков.

Рисоводы Краснодарского края после снижения посевных площадей прогнозируют рост оптовых, а впоследствии и розничных цен на крупу из-за увеличения прямых затрат на выращивание, сообщили журналистам в пресс-службе Южного рисового союза в среду. Об этом информирует ТАСС.

Краснодарский край производит 73% всего российского риса. В 2020 году в регионе была аномальная засуха, наиболее сильно пострадали рисоводческие хозяйства, но аграрии сохранили валовый сбор риса на уровне 2019 года - 900 тыс. тонн, площадь посевов в 2020 году составляла 127 тыс. га. Рисоводами были добровольно заморожены оптовые цены. Глава Минсельхоза края Федор Дерека сообщал, что в 2021 году площадь посевов будет сокращена до 120 тыс. га.

"Результатом этого может стать не только снижение объемов производства, но и на фоне роста основных статей затрат (ГСМ, электроэнергия, удобрения, агрохимикаты) соответствующий рост оптовых цен на крупу, - говорится в сообщении пресс-службы. - Помимо перечисленных позиций особенно значительно отразится на себестоимости рисовой крупы нового урожая 20%-ый рост тарифов на подачу и отведение воды из рисовых чеков, которые за восемь лет после введения платности воды в структуре себестоимости поднялись с последнего места на третье, обогнав зарплату и химпрепататы".

По словам председателя Южного рисового союза Игоря Лобача, расходы рисоводческих предприятий на водопользование в 2020 году превысили 720 млн рублей. Ставка субсидии на гектар рисовых посевов составит порядка 2 тыс. рублей, она, по его мнению, не покроет даже половины расходов за водопользование. Лобач заявил, что рисоводы в 2021 году ожидают рост прямых затрат до 60-65 тыс. рублей на гектар, из них расходы на подачу и отвод воды превысят 15-17%.

"Конечно, при такой ситуации вряд ли можно будет осенью упрекать рисоводческие предприятия в росте отпускных цен на крупу рисовую урожая текущего года, который, по оценкам экспертов, может быть сопоставим с ростом используемых в технологии выращивания составляющих суммарно за два последних года", - приводит пресс-служба слова Лобача.

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