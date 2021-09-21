Цены на стройматериалы в Карелии снова выросли, пока жители ждут обещанных компенсаций от властей

Рост цен на стройматериалы, который власти Карелии обещали компенсировать населению, продолжился во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Например, доска обрезная за неделю подорожала на 10,9%, а древесностружечные плиты на — 3,3%.

Как сообщалось ранее, с начала года цены на некоторые виды стройматериалов выросли в 2-3 раза.

В середине сентября парламент Карелии принял закон о единовременных выплатах на покупку стройматериалов жителям республики, которые строят индивидуальные жилые дома, чтобы в этом году они могли закончить строительство.

Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

В министерстве социальной защиты республики пояснили, что органы власти должны согласовать порядок начисления денег. Процедура согласования завершится не раньше начала октября, только после этого жители Карелии смогут получить выплаты.