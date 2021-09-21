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Цены на стройматериалы в Карелии снова выросли, пока жители ждут обещанных компенсаций от властей

Новости. Общество
11:04, 24 Сентября 2021
фото: © novostroy.ru

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Рост цен на стройматериалы, который власти Карелии обещали компенсировать населению, продолжился во второй половине сентября.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 14 по 20 сентября.

Например, доска обрезная за неделю подорожала на 10,9%, а древесностружечные плиты на — 3,3%.

Как сообщалось ранее, с начала года цены на некоторые виды стройматериалов выросли в 2-3 раза.

В середине сентября парламент Карелии принял закон о единовременных выплатах на покупку стройматериалов жителям республики, которые строят индивидуальные жилые дома, чтобы в этом году они могли закончить строительство.

Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс.

В министерстве социальной защиты республики пояснили, что органы власти должны согласовать порядок начисления денег. Процедура согласования завершится не раньше начала октября, только после этого жители Карелии смогут получить выплаты.

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