Цены на жилье в новостройках в Карелии растут, а строительство сокращается

Ввод в эксплуатацию жилья в Карелии за январь-июль 2020 года сократился на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

За 7 месяцев в республике было введено в эксплуатацию 1650 квартир общей площадью 118675 кв. метров.

Половина от этого объема приходится на долю индивидуального жилищного строительства. В сегменте ИЖС тоже произошел резкий спад - на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение жилищного строительства произошло на фоне роста цен на рынке жилья. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".