Цены растут медленно, поскольку нет спроса

Тем не менее инфляция пока не снижается.

Кроме Карелиястат за ценами у нас наблюдает еще одна государственная структура – региональное отделение Центробанка. На этой неделе оно поделилось своим анализом. Ведомство радует замедлением роста.

При этом инфляция растет быстрее: в декабре 2022 года она была в Карелии 11,8 %, а в январе 2023-го – 12,1 %.

Что на самом деле происходит в магазинах, выяснял проект «Жизнь и кошелек».