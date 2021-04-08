Цены в Карелии растут быстрее, чем в прошлом году

Потребительские цены на товары и услуги в Карелии с начала года выросли на 2,3%.

Инфляция ускорилась по сравнению с прошлым годом, когда за тот же период цены выросли лишь на 1,7%.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен. Продовольственные товары с начала 2021 года подорожали на 2,7%, непродовольственные – на 2,6%, услуги - на 0,9%. Еще больше выросла стоимость условного минимального набора продуктов питания - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".