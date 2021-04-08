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Цены в Карелии растут быстрее, чем в прошлом году

Новости. Общество
09:29, 09 Апреля 2021
фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Потребительские цены на товары и услуги в Карелии с начала года выросли на 2,3%.

Инфляция ускорилась по сравнению с прошлым годом, когда за тот же период цены выросли лишь на 1,7%.

Это следует из данных Карелиястата об индексах потребительских цен.

Продовольственные товары с начала 2021 года подорожали на 2,7%, непродовольственные – на 2,6%, услуги - на 0,9%.

Еще больше выросла стоимость условного минимального набора продуктов питания - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-09 10:14:28
финский пальмовый сыр и рис не дорожают
кир
2021-04-09 09:38:21
Совсем пофиг. Не возбуждайте тёмную, агрессивную толпу.
ромео
2021-04-09 09:38:09
спасибо Набиуллиной, Кудрину, Силуанову, Мау, Явлинскому, Зюганову, Голиковой.
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