Цены в отелях в Краснодарском крае выросли до 40 процентов

Туроператоры предупредили россиян о резком подорожании летнего отдыха на юге России.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко предупредил соотечественников о резком повышении стоимости летнего отдыха в Краснодарском крае. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Эксперт рассказал, что к концу июня заполняемость гостиниц на юге России достигла в среднем 70 процентов, а в некоторых отелях уже сообщили о полной загрузке до конца туристического сезона. «Традиционно, как только у нас что-то где-то заканчивается или начинаются определенные ограничения, цены рвутся вверх», — отметил он.

По словам руководителя «Турпомощи», в ряде гостиниц на побережье стоимость проживания подорожала до 40 процентов. Основными причинами ценовых колебаний Осауленко назвал дефицит мест в отелях региона, а также ограниченная география мест, где могут отдыхать россияне.

Ранее сообщалось, город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле.