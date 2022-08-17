Церемонию поднятия флага в школах Петрозаводска будут проводить каждую неделю в любую погоду

С 1 сентября во всех российских школах, в том числе, в Петрозаводске, неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

Об этом сообщила сегодня на совещании в мэрии заместитель главы города Наталья Кармазина.

«Мы закупили все необходимое оборудование. Флагштоки установлены в каждой образовательной организации. Закуплены флаги, а также вся геральдика, которая для этого необходима…», — сказала Кармазина.

Она ответила на вопрос, как будет организована церемония в зависимости от погодных условий.

«Мы с вами является гражданами Российской Федерации вне зависимости от погодных условий. Поэтому флаг Российской Федерации будет подниматься в начале рабочей недели независимо от того, идет дождь или снег», — пояснила заместитель мэра.