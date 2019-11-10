Церковь XIX века восстановят в поселке Карелии

Начались работы над проектом восстановления церкви во имя святителя Николая Чудотворца в Карелии в поселке Салми Питкярантского района.

Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, специалисты карельского архитектурно-реставрационного проектного предприятия "ЛАД" сейчас проводят комплексное обследование храма. По их оценке масштаб разрушения здания составляет более 50%.

Однако есть и хорошие новости: исторический фундамент и отдельные части каменной постройки сохранились достаточно хорошо. Проект планируется закончить к весне, после этого можно будет приступать непосредственно к реставрационным работам.

Парфенчиков напоминает, что церковь во имя святителя Николая Чудотворца – памятник архитектуры регионального значения. Она была построена в 1825 году на средства графини Орловой-Чесменской в честь победы русского оружия в Чесменской битве и в память о князе Николае Долгоруком. Здание сильно пострадало в годы Зимней и Великой Отечественной войн. Попытки восстановить его предпринимались и раньше, но к работам так и не приступили.

"Надеюсь, что сейчас, благодаря поддержке фонда "Северный духовный путь", который взял на себя финансирование проекта, нам удастся довести эту работу до конца", - написал глава Карелии.