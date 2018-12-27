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Новости. Общество
17:20, 27 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Цифровая телесеть в Карелии заработала в полном объеме, заявили власти.

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Двадцать цифровых каналов доступны более 97% жителей республики, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Специалисты карельского радиотелецентра РТРС включили последние передатчики второго мультиплекса в Пряже, Ламбасручье, Деревянке, Деревянном, Ладва-Ветке, Шокше, Шелтозеро.

"Все оборудование работает в штатном режиме. 47 объектов вещания и 94 передатчика, которые построил радиотелевизионный передающий центр, вещают на территории регион"а, - рассказал директор филиала РТРС "РТПЦ Республики Карелия" Владимир Большаков.

Десять каналов первого мультиплекса могут смотреть бесплатно и в хорошем качестве на своих телевизорах порядка 98 процентов населения. В этот комплект входят Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр. А 20 каналов доступны 97% жителей.

Правительством России принято решение о включении Карелии в третью группу регионов, где аналоговое вещание будет отключено с 3 июня 2019 года. Тогда регион полностью перейдет на цифровые технологии. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности отключения по районам ТВ старого формата поэтапно.

Жителям населенных пунктов, которые проживают за пределами зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием, предусмотрена компенсация на приобретение спутникового приемного телевизионного оборудования. Получить ее имеют право граждане из малоимущих семей и малоимущие одиноко проживающие граждане, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица. Размер компенсации равен стоимости комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования, но не более 6 тысяч рублей.

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