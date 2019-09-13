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Новости. Спорт
18:00, 13 Сентября 2019

"Цифровой забег" пройдет в Петрозаводске

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Особенность "Кросса нации - 2019" - "Цифровой забег", посвященный переходу Карелии на цифровое телевещание, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках масштабного спортивного праздника, который состоится 21 сентября на центральном республиканском стадионе "Спартак", пройдет "Цифровой забег". 

Все желающие присоединятся к забегу на 2 км, эту дистанцию также можно пройти скандинавской ходьбой. Участников наградят подарками в следующих номинациях: "Самый старший участник", "Самый юный участник", "Самая большая семья".

Электронная регистрации на "Кросс нации" в Петрозаводске доступна по ссылке. Онлайн-сервис принимает заявки до 16 сентября.

Комиссия по допуску участников будет работать с 16 по 20 сентября с 10.00 до 17.00 на стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1).

Телефон для получения дополнительной информации: 76-54-49.

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