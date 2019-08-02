Подписаться
Новости. Политика
10:25, 02 Августа 2019
фото: ЦИК РК

ЦИК Карелии обязала ТИК Кондопожского района восстановить права кандидата на регистрацию

Загрузка...

В четверг, 1 августа, в ходе заседания члены Центральной избирательной комиссии Карелии рассмотрели жалобу на решение Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района об отказе в регистрации кандидата на должность главы Кедрозерского сельского поселения.

Основанием для отказа в регистрации, согласно оспариваемому решению, явилось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата.

Рассмотрев доводы, изложенные в жалобе Сафоновой Д.О., проанализировав нормы действующего законодательства и фактические обстоятельства дела, ЦИК Карелии пришла к выводу о том, что решение ТИК Кондопожского района об отказе в регистрации кандидату на должность главы Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Д.О., выдвинутой в порядке самовыдвижения, принято с существенными нарушениями норм действующего законодательства и не может быть признано законным и обоснованным.

Центральная избирательная комиссия РК постановила удовлетворить жалобу Сафоновой Д.О., а решение ТИК Кондопожского района об отказе в регистрации кандидата отменить. Вопрос о регистрации Сафоновой Д.О. кандидатом на должность главы Кедрозерского сельского поселения будет незамедлительно рассмотрен Территориальной избирательной комиссией Кондопожского района.

Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района указано на необходимость строгого соблюдения избирательного законодательства.

Всю подробную информацию о выборах в Карелии можно получить на официальном сайте ЦИК Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
30.07.2019, 10:27
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором не выжил никто
29.07.2019, 15:36
Сильный ветер обрушится на Карелию

Аналитика

01.08.2019 16:49
Обществоведение
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 9
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 2
01.08.2019 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 5
30.07.2019 13:36
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 1
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 43
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»