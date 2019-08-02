ЦИК Карелии обязала ТИК Кондопожского района восстановить права кандидата на регистрацию

В четверг, 1 августа, в ходе заседания члены Центральной избирательной комиссии Карелии рассмотрели жалобу на решение Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района об отказе в регистрации кандидата на должность главы Кедрозерского сельского поселения.

Основанием для отказа в регистрации, согласно оспариваемому решению, явилось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата.

Рассмотрев доводы, изложенные в жалобе Сафоновой Д.О., проанализировав нормы действующего законодательства и фактические обстоятельства дела, ЦИК Карелии пришла к выводу о том, что решение ТИК Кондопожского района об отказе в регистрации кандидату на должность главы Кедрозерского сельского поселения Сафоновой Д.О., выдвинутой в порядке самовыдвижения, принято с существенными нарушениями норм действующего законодательства и не может быть признано законным и обоснованным.

Центральная избирательная комиссия РК постановила удовлетворить жалобу Сафоновой Д.О., а решение ТИК Кондопожского района об отказе в регистрации кандидата отменить. Вопрос о регистрации Сафоновой Д.О. кандидатом на должность главы Кедрозерского сельского поселения будет незамедлительно рассмотрен Территориальной избирательной комиссией Кондопожского района.

Территориальной избирательной комиссии Кондопожского района указано на необходимость строгого соблюдения избирательного законодательства.

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