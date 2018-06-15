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Новости. Политика
20:40, 15 Июня 2018

ЦИК назвал партии, которые могут лишиться льгот в случае неудачи на выборах

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Четыре партии могут потерять льготу, освобождающую от сбора подписей избирателей, если не проведут своих представителей в региональные заксобрания на ближайших выборах.

Об этом заявил член ЦИК Евгений Шевченко, сообщает РИА Новости. Всего в списке, утвержденном Центризбиркомом, 14 партий, которым не нужно собирать подписи избирателей на парламентских выборах. Среди них — парламентская четверка ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия"). Все эти партии смогут выдвигать кандидатов на довыборах в Думу, которые пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах.

"Это четыре партии: "Гражданская сила", "Гражданская платформа", ПАРНАС и "Коммунисты России". В этом году будут проходить выборы в законодательные собрания, в которых эти партии имеют фракции", — сказал он, уточнив, что у "Гражданской силы" есть фракция в законодательном органе Ненецкого автономного округа, "Гражданской платформы" — в парламенте Калмыкии, у ПАРНАСа — в Ярославской областной думе, а у "Коммунистов России" — в Верховном совете Хакасии.

Если эти партии не получат хотя бы по одному мандату хотя бы в одном региональном законодательном органе, то на будущих выборах депутатов Госдумы они лишатся возможности регистрировать кандидатов без сбора подписей.

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