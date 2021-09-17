Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала регионы России с наименьшей явкой на выборах Государственную Думу.

В перечень попали Санкт-Петербург, Республика Хакасия, а также Калининградская область, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову.

По ее словам, максимальная активность на выборах зарегистрирована в Кемерове, Карачаево-Черкесии и Туве, там явка составляет 46,86 процента, 52,85 процента и 56,14 процента соответственно. А в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области явка составила около 15 процентов.

«В Петербурге — 14,84 процента, в Хакасии — 14,53 процента, в Калининградской области — 14,48 процента», — уточнила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 сентября, по состоянию на 15:00 по московскому времени явка на выборах в Государственную Думу по всей России превысила 25 процентов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.