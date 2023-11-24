«Фил» обрушит на Карелию метели, сильный снег и порывистый ветер

В начале недели в Карелию придет циклон с обильными снегопадами, сильным порывистым ветром и метелями.

На республику движется средиземноморский циклон «Фил», сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

В понедельник и вторник, 27 и 28 ноября, причем в основном во вторник, он принесёт в Карелию обильные снегопады, сильный порывистый ветер и метели.





Начиная со второй половины дня 27 ноября атмосферные фронты циклона накроют собой южные районы республики. Там начнется снег, закружит метель, усилится северо-восточный ветер до 5-10 м/с с порывами до 12-16 м/с.

Во вторник, 28 ноября циклон продвинется на север Карелии. В течение суток на всей территории Карелии кроме самого севера ожидается снег, временами сильный, метель, на дорогах сложная обстановка.

В среду, 29 ноября, циклон дойдет до севера, там ожидаются умеренный снег, метель.



В Петрозаводске осадки начнутся ближе к вечеру 27 ноября, усилится северо-восточный ветер, который ближе к ночи будет достигать 7-12 м/с с порывами до 16-19 м/с, закружит метель.

В ночь на 28 ноября в карельской столице ожидаются сильный снег, метель, северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, с утра 28 ноября в часы пик на дорогах будет сложная обстановка.

Осадки продолжатся и в течение дня 28 ноября. Максимальная температура воздуха достигнет значений в -1…-3 градуса днем во вторник. В городе ожидается выпадение от 18 до 23 мм осадков. Снежный покров ощутимо увеличится, сообщили в сети.