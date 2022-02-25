ЦУР Карелии выявил фейковую информацию в соцсетях

Центр управления регионом Республики Карелия продолжает отрабатывать обращения в соцсетях и оперативно отвечать на вопросы.

За минувшие сутки в соцсетях сотрудники ЦУР выявили восемь обращений граждан. В основном они касались роста цен на продукты. Жители заявляют, что он составляет порядка 20-30%. На все вопросы даны ответы, либо ответственные ведомства разбираются в ситуации.

Сотрудники министерства экономического развития и промышленности обратились к гражданам с просьбой указывать в своих обращениях адреса магазинов, где зафиксирован резкий рост цен.

— Для того, чтобы направить материалы в Карельский УФАС России, необходимо указать точный адрес торгового объекта и конкретную информацию по нарушению, — рассказали в Минэкономразвитии.

ЦУР также выявил фейковую новость в соцсетях. Один из пабликов Карелии перепостил на своей странице сообщение жителя финского города Turku. В нем иностранный гражданин призывает родственников российских солдат писать ему сообщения, если они хотят узнать о судьбе своих близких, пребывающих на Украине. Ранее были сообщения, что данные способы могут использоваться разведкой ВСУ для сбора информации о российских военнослужащих. Материалы переданы в соответствующие органы.

ЦУР Карелии продолжает работу по выявлению в СМИ и соцсетях республики фейковой и недостоверной информации.