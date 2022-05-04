Цвет Победы: коммунисты прошли в рядах «Бессмертного полка» в Петрозаводске «красной колонной» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Карельские коммунисты, участвуя в акции «Бессмертный полк» с красными знаменами, напомнили, что цвет Победы – красный.

Карельское отделение КПРФ на акции «Бессмертный полк» в Петрозаводске организовало «красную колонну».

Активисты партии и сторонники КПРФ шествовали по улицам города в составе «Бессмертного полка», держа в руках красные шарики и красные знамена Победы.

«Красная колонна» заметно выделялась — участники шествия с радостью брали шарики, которые раздавали активисты КПРФ, и очень скоро они были повсюду.

Как отметил лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, организаторы хотели напомнить, что ключевую роль в Победе в Великой Отечественной войне сыграли коммунисты.

«Коммунисты поднимали бойцов в атаку и сами, не жалея жизни, шли на врага, — отметил Евгений Ульянов. — Победа над фашизмом в Великой Отечественной войне стала возможной, благодаря мужеству и стойкости советского солдата, который шел в бой с красным знаменем. Именно красное знамя советские солдаты водрузили в 1945 году над Рейхстагом, и мы все не должны забывать об этом».

Фоторепортаж «Цвет Победы — красный» — смотрите здесь.