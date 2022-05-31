Цветы украсят вазоны на улицах Петрозаводска к середине июня

В администрации столицы Карелии рассказали о сроках посадки цветов.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» горожане опубликовали фото голых газонов и пустых вазонов на Березовой аллее. В администрации города на планерном совещании ответили на критику жителей Древлянки.

«На прошлой неделе началась высадка цветов. Всего планируется высадить более 230 тысяч растений. Отдельно поступают вопросы от жителей Древлянки. Вазоны на Березовой аллеи будут заполнены в ближайшие дни. Срок завершения работ по высадке цветов — 15 июня», — сказала на планерке руководитель пресс-службы мэрии Анникки Сильченко.