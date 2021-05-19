Цветы в корзине – красота в каждом лепестке

Цветы всегда были и будут уместным подарком по любому поводу.

Неважно, кому они предназначаются – женщине, мужчине, ребенку – получать их всегда очень приятно. Сегодня есть множество вариантов исполнения цветочных композиций. Опытные и креативные дизайнеры-флористы с помощью своей фантазии и большого выбора различных упаковочных материалов, элементов создадут цветочный шедевр для любого повода. Красиво упаковать любой букет можно не только в оригинальную обертку из разных материалов, но и создать красивую композицию из цветов в корзине.

Как выбрать цветы в корзине

Чтобы подобрать корзину с цветами, необходимо учесть, для кого, по какому поводу она приобретается. Еще стоит продумать, какие цветы больше подходят для женщин, а какие для мужчин. Можно подобрать корзину с одним видом цветов одного цвета. Это будет выглядеть довольно оригинально и изысканно. Для этого прекрасно подойдут розы, тюльпаны или ромашки. Для женщин в этом случае будут уместны нежные тона цветов, для мужчин – более насыщенные.

Достаточно красиво и элегантно смотрятся комбинации из разных цветов в корзине. Опять же все зависит от того, кому они предназначены. Цветы могут быть большие и яркие или поменьше, нежные.

Особое внимание следует уделить цвету композиции. Молодым юным девушкам более подходят спокойные, нежные тона, женщинам после двадцати пяти – немного ярче. Красные розы, например, будут уместными как подарок на день рождения, 8 Марта или просто как дополнение для уютного романтического вечера. Желтый цвет, наоборот, считается символом разлуки. Дарить такие цветы любимым нежелательно. Однако ничто не мешает преподнести их коллеге, сестре или просто знакомой.

В любом случае выбор корзины с цветами и ее размеры полностью зависят от вашей фантазии и возможностей. Чем пышнее будет корзина, тем ярче будут впечатления от такого подарка.

Какие цветочные корзины предлагает AnnetFlowers

Интернет-магазин https://www.annetflowers.com.ua/cvety-v-korzine/ пользуется репутацией надежного поставщика самых свежих и красивых цветов, цветочных композиций по всем городам страны и мира. Креативные дизайнеры-флористы из любых цветов создадут уникальную композицию, которая потрясет ваше воображение, запомнится надолго. Большой ассортимент разнообразных цветов позволяет творить чудеса и дарить клиентам радость. Среди большого разнообразия композиций особым спросом пользуются цветочные корзины. На сайте магазина вы можете посмотреть, какие композиции предлагаются клиентам, а также предложить свой вариант исполнения. Особенно изысканно смотрится корзина со сто одной розой одного цвета или микс тюльпанов в количестве 501 штуки. Такие оригинальные композиции прекрасно подходят для особых случаев, например, при предложении руки и сердца, рождении ребенка. Довольно эстетично смотрятся цветочные корзины из 39 белых роз, альстромерий, орхидей и зелени или гербер, альстромерий и гипсофилла. Количество цветов в корзине вы можете определять сами, выбрать именно те цветы, которые нравятся дорогому вам человеку. На сайте есть возможность изучить обширный каталог предложений, ознакомиться с их составом и определиться с выбором.

На какой праздник подарить букет в корзине

Цветы в корзине могут быть уместными во многих случаях:

• Если торжественное мероприятие проводится в условиях, где нет возможности поставить их в вазу, например, на природе, в ресторане. Композиция составлена таким образом, что цветы устанавливаются на специальную подпитку, могут долгое время оставаться красивыми и свежими.

• На юбилей. В этом случае обычно цветов дарится достаточно много, поэтому оригинальная корзина точно не останется незамеченной.

• На день рождения. Особенно элегантно будет выглядеть корзина с большим количеством роз.

• На свадьбу или роспись. Не нужно будет думать, где их поставить.

• Когда рождается ребенок. В этом случае ваша любимая особенно стоит того, чтобы ей преподнесли оригинальный цветочный шедевр.

Каким бы ни был повод, получать цветы всегда приятно, а получать цветы в особенном исполнении приятно вдвойне. Радуйте своих дорогих сердцу людей по поводу и без, ведь они заслуживают на все самое лучшее.

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