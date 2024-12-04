Цыганков прокомментировал уход Артема Валюка с поста председателя регисполкома партии «Единая Россия»

Карельский политолог в соцсети высказал мнение о кадровом изменении в региональном отделении партии «Единая Россия».

В Карельском региональном отделении партии «Единая Россия» произошло кадровое изменение. С должности руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» ушел Артем Валюк, сообщает в личном профиле политолог Анатолий Цыганков. По его словам, разговор о смене на этом посту шел не один месяц, но в руководстве не могли подыскать замену.

События пошли быстрее после того, как партийную организацию «единороссов» в Карелии возглавил глава республики Артур Парфенчиков. Секретарем регионального отделения его избрали 20 июля 2024 года. До него парторганизацией руководил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, который в свое время и посадил А. Валюка в кресло председателя исполкома. Они долго и хорошо работали в тандеме. После того, как Парфенчиков сменил Шандаловича, можно было предположить, что произойдет и замена Валюка на нового руководителя регионального исполкома.

Хотя, как говорят «единороссы», знающие ситуацию изнутри, у Парфенчикова не было нареканий к работе Валюка, последний, как говорят, сам устал от своей партийной должности. Насколько такое утверждение соответствует действительности, сложно сказать. Но все же наверняка Парфенчикову захотелось иметь рядом с собой более преданного ему человека. Через председателя республиканского исполкома проходят многие доверительные решения, в том числе с финансами партии связанные

— пишет Цыганков.

Карельский политолог отмечает, что Валюк, покидая пост председателя регисполкома партии «Единая Россия», остается членом президиума регионального политического совета партии. Естественно, сохраняется за ним и мандат депутата парламента республики.

Артем Валюк с 1996 по 2013 г. служил в органах МВД Карелии. С октября 2017 года возглавлял региональный исполком партии «Единая Россия». По партийному списку избран депутатом Заксобрания в сентябре 2021 г.