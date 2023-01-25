Туалет и ванную нельзя объединять по правилам перепланировки квартир в Петрозаводске

Правила перепланировки помещений, установленные администрацией Петрозаводска, могут неприятно удивить тех, кто уже это сделал в своих квартирах.

Есть такие запреты, которые прямо не прописаны в правилах, но фактически существуют.

О них говорится в ответе на запрос «Столицы на Онего», поступившем из администрации города. В числе наиболее распространенных нарушений в мэрии назвали демонтаж встроенных шкафов и объединение санузла с ванной комнатой. В правилах об этом нет ни слова, но, оказывается, такая перепланировка тоже считается нарушением.

Как наказывают за нарушения, читайте в статье «Перепланировка квартир: попасть на штрафы и лишиться жилья».