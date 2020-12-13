Туман и гололедица ожидают жителей Карелии в понедельник

О погоде на 14 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 декабря будет облачно с прояснениями.

Пройдет слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный умеренный, днем южный, юго-восточный слабый.

Температура ночью составит -7, -9°С, днем столбик термометра остановится на отметке-4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. Ожидается гололед, сложное отложение, ночью и утром местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами похолодает до -15°С, днем потеплеет до -3, -8°С.