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Туман и гололедица ожидают жителей Карелии в понедельник

Новости. Погода
17:00, 13 Декабря 2020
фото: ГИБДД Карелии
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О погоде на 14 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 декабря будет облачно с прояснениями.

Пройдет слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный умеренный, днем южный, юго-восточный слабый.

Температура ночью составит -7, -9°С, днем столбик термометра остановится на отметке-4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. Ожидается гололед, сложное отложение, ночью и утром местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами похолодает до -15°С, днем потеплеет до -3, -8°С.

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