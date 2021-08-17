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Тур для блогеров организуют в Карелии за миллион рублей

Новости. Общество
10:28, 19 Августа 2021
фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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В Карелии состоится блог-тур «Россия-страна возможностей», стоимость организации которого может превысить миллион рублей.

На сайте Госзакупок начался поиск исполнителя услуги по организации блог-тура «Россия-страна возможностей» в рамках проекта «ТопБЛОГ». Заказчиком выступает Информационный туристский центр Республики Карелия.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 078 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений.

В техническом задании указано, что тур для блогеров должен состояться в Карелии в период с 12 по 17 сентября. При этом допускается изменение даты проведения мероприятия в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В туре будут участвовать «не менее 19 человек и не более 20 человек». Исполнитель должен обслуживать блогеров в течение их пребывания в республике.

В документации представлена карельская программа визита блогеров. В нее, в частности, входит посещение археологического комплекса «Беломорские петроглифы», национального парка «Паанаярви», выезд в рунопевческую деревню Вокнаволок, переезд на лодках-кижанках на остров Кижи и так далее.

Ранее сообщалось, как топовый российский блогер Илья Варламов посетил республику Карелия в рамках пресс-тура.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Витя Викторов
2021-08-19 13:17:13
Дожились что больше деньги некуда вложить позор
David.
2021-08-19 11:30:57
А кто говно за бандами гопников, ой простите, " туристов" убирать будет?
Беня
2021-08-19 11:00:36
Все шо угодно, наденут кокошники из перьев, как у североафриканских индейцев и трайбалические орнаменты нарисуют на мордах своих лиц и будут плясать у костра полуголыми и петь "чунга-чанга синий небосвод " - все шо угодно, лишь бы не заниматься индустриализацией
Гость
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