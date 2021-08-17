Тур для блогеров организуют в Карелии за миллион рублей

В Карелии состоится блог-тур «Россия-страна возможностей», стоимость организации которого может превысить миллион рублей.

На сайте Госзакупок начался поиск исполнителя услуги по организации блог-тура «Россия-страна возможностей» в рамках проекта «ТопБЛОГ». Заказчиком выступает Информационный туристский центр Республики Карелия.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 078 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства бюджетных учреждений.

В техническом задании указано, что тур для блогеров должен состояться в Карелии в период с 12 по 17 сентября. При этом допускается изменение даты проведения мероприятия в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В туре будут участвовать «не менее 19 человек и не более 20 человек». Исполнитель должен обслуживать блогеров в течение их пребывания в республике.

В документации представлена карельская программа визита блогеров. В нее, в частности, входит посещение археологического комплекса «Беломорские петроглифы», национального парка «Паанаярви», выезд в рунопевческую деревню Вокнаволок, переезд на лодках-кижанках на остров Кижи и так далее.

Ранее сообщалось, как топовый российский блогер Илья Варламов посетил республику Карелия в рамках пресс-тура.