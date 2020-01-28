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Турагентства в Карелии отказываются от путевок в Китай

Новости. Общество
15:22, 29 Января 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/DIEGO AZUBEL
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Карельские туристические агентства вынуждены возвращать деньги за приобретенные жителями республики туры в Поднебесную.

Как рассказали "МК в Карелии" в одной из туристических фирм Петрозаводска, причиной отказа от путевок в Китай стало закрытие полетных программ в Поднебесную всех туроператоров России. Теперь люди, уже оплатившие тур, могут либо получить свои деньги назад, либо выбрать у того же туроператора путешествие в другую страну, пишет издание.

Напомним, в Республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске готовят койки к приему заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса из Китая.

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