Турагентства в Карелии отказываются от путевок в Китай

Карельские туристические агентства вынуждены возвращать деньги за приобретенные жителями республики туры в Поднебесную.

Как рассказали "МК в Карелии" в одной из туристических фирм Петрозаводска, причиной отказа от путевок в Китай стало закрытие полетных программ в Поднебесную всех туроператоров России. Теперь люди, уже оплатившие тур, могут либо получить свои деньги назад, либо выбрать у того же туроператора путешествие в другую страну, пишет издание.

Напомним, в Республиканской инфекционной больнице в Петрозаводске готовят койки к приему заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса из Китая.