16:07, 05 Мая 2019
Турист из Петербурга в течение двух суток плутал в лесу на границе Ленобласти и Карелии и чуть не замерз
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Мужчина отбился от группы товарищей у озера в Приозерском районе Ленобласти. В майском лесу на Карельском перешейке мужчина провел две ночи, переохладился, но был спасен, пишет 47news.
В ночь с 3 на 4 мая в приозерскую полицию обратились петербургские туристы из палаточного лагеря рядом с озером Ястребиное в Приозерском районе Ленинградской области на границе с Карелией. Их товарищ, 28-летний житель Ломоносова Дмитрий, сутки назад ушел в лес, не вернулся в лагерь, тем самым затормозив ход туристического обоза.
Как рассказали 47news в поисково-спасательном отряде города Приозерск, мужчину удалось найти утром 5 мая. Холодная погода на севере Ленинградской области сделала свое дело. Приозерские врачи зафиксировали у петербуржца переохлаждение.
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