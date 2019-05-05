Турист из Петербурга в течение двух суток плутал в лесу на границе Ленобласти и Карелии и чуть не замерз

Мужчина отбился от группы товарищей у озера в Приозерском районе Ленобласти. В майском лесу на Карельском перешейке мужчина провел две ночи, переохладился, но был спасен, пишет 47news.

В ночь с 3 на 4 мая в приозерскую полицию обратились петербургские туристы из палаточного лагеря рядом с озером Ястребиное в Приозерском районе Ленинградской области на границе с Карелией. Их товарищ, 28-летний житель Ломоносова Дмитрий, сутки назад ушел в лес, не вернулся в лагерь, тем самым затормозив ход туристического обоза.

Как рассказали 47news в поисково-спасательном отряде города Приозерск, мужчину удалось найти утром 5 мая. Холодная погода на севере Ленинградской области сделала свое дело. Приозерские врачи зафиксировали у петербуржца переохлаждение.