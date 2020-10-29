Туристка из Рускеалы вынесла из магазина 6 бутылок виски и бренди

В Лахденпохье женщина днем вынесла из магазина шесть бутылок алкоголя, погрузила в машину и уехала, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района от работников одного из сетевых магазинов райцентра поступило заявлением о краже. Неизвестная женщина в дневное время похитила шесть бутылок крепкого алкоголя на общую сумму 6 450 рублей.

Оперативники установили, что к краже причастна 48-летняя жительница соседнего региона. Она рассказала полицейским, что в тот день возвращалась из горного парка и по пути сделала остановку в городе Лахденпохья. Там она посетила магазин, в котором, по версии дознания, спрятала бутылки с виски и бренди в большую сумку и вышла из торговой точки без оплаты алкоголя. После этого она села в автомобиль и скрылась.

Полицейским женщина обещала возместить ущерб.

Возбуждено уголовное дело.