Туристка приехала в Карелию и осталась без денег

Аферисты втерлись в доверие к жительнице другого региона.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Медвежьегорского района обратилась 64-летняя женщина, которая приехала в Карелию на отдых. По словам потерпевшей, ей позвонила некая сотрудница одной из организаций, которая действительно работает в её регионе, и сообщила о необходимости обновить приложение на телефоне.

Женщина установила какую-то программу, и после этого ее телефон на время заблокировался. Разблокировав его, женщина увидела, что с ее счета списалось более 430 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии отдала мошенникам больше миллиона рублей.