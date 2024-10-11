Больше миллиона рублей отдала неизвестным жительница Карелии

Мошенники обманули жительницу Олонецкого района, сообщили в МВД республики.

В полицию Олонецкого района обратилась жительница одного из поселков, лишившаяся более миллиона рублей после общения с неизвестными.

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что на неё оформили кредит. Не успела олончанка опомниться, как к делу подключились представители якобы других ведомств.

Три дня женщина общалась с ними, выполняя разные финансовые операции, и в итоге обнаружила, что с её счета списали все деньги.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.