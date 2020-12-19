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Туристов-инвалидов будет принимать "дух леса" в Карелии

Новости. Общество
13:59, 20 Декабря 2020
фото: pixabay
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База отдыха для маломобильных туристов откроется в поселке Хийтола Лахденпохского района Карелии в 2021 году.

На территории бывшего финского хутора появится гостевой домик для инвалидов, также будет отреставрирован большой старый дом для сопровождающих, сообщил ТАСС автор проекта и создатель негосударственной службы такси для инвалидов "Инватакси" Роман Колпаков.

"Дом будет адаптирован для комфортного размещения и передвижения людей с различной степенью и характером инвалидности. Это могут быть инвалиды-колясочники, люди передвигающиеся с помощью трости или роллатора, а также дети с ДЦП", - сказал он.

В 2020 году идея создания такой базы отдыха получила поддержку Ростуризма: проект стал одним из 474 победителей конкурса с грантовым фондом 1,2 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, на строительство домика для гостей на земле бывшего финского хутора они получили 1,8 млн рублей, планируется благоустроить территорию, подключить инженерные сети.

Авторы проекта надеются, что база отдыха "В гостях у Хийси" (дух леса в карело-финской мифологии) вызовет интерес не только в Карелии, но и привлечет туристов из Петербурга, Ленинградской области, Москвы.

По прогнозам Колпакова, в год они смогут принимать 50 семей или около 250 человек. Туристов будут встречать на вокзале в Петрозаводске на специально оборудованном транспорте или в поселке Хийтола, где есть ж/д станция.

"Из местных жителей мы будем привлекать обслуживающий персонал и администратора для встреч и расселения гостей. Весь наш персонал будет проинструктирован и обучен для работы и помощи особенным людям. Наша организация АНО "Инватакси" уже более 10 лет занимается всесторонней помощью маломобильным людям и имеет богатый опыт в обучении волонтеров по транспортировке и сопровождению инвалидов-колясочников", - отметил Колпаков.

Он добавил, что "гостям проекта готов оказать помощь и поддержку священник прихода преподобного Серафима Саровского отец Дмитрий Малышев".

 

Колпаков надеется, что власти республики поддержат это начинание и будут льготы на аренду земли и на подключение к коммуникациям. "Ориентировочно на окупаемость мы сможем выйти к 2025 году", - считает собеседник агентства.

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Комментарии

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бюджет
2020-12-20 14:15:06
Было дело. В 1975 году мы там 2 домика для совхоза построили.
Гость
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