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Новости. Общество
08:15, 03 Августа 2018

Туристы не смогли купить форель в Сортавале и пожаловались Парфенчикову

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о жалобах туристов на отсутствие карельской форели в магазинах.

Как сказал Артур Парфенчиков на заседании Совета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, на прошлых выходных он посещал фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры" в Сортавале.

"Ко мне подходили туристы и спрашивали: А где рыбу в Сортавале купить?" - рассказал он.

Туристы из Санкт-Петербурга, уточнил он, хотели купить форель и увезти ее домой, но не смогли.

Министр сельского хозяйства Владимир Лабинов сказал, что в Петрозаводске летом был открыт магазин "У якоря", к которому проявляют интерес жители и туристы.

"Важно теперь подобные магазины создать и в спальных районах Петрозаводска", - сказал министр.

Такие магазины, по его мнению, должны появиться и в районных центрах.

Во время совещания Парфенчиков также сказал, что людям необходимо прививать культуру нормального питания.

"Рыбу кушать надо больше. И в Карелии в первую очередь. Рыбу разную, морепродукту. Нужно, чтобы культура потребления рыбы вернулась", - сказал Артур Парфенчиков.

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