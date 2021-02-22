Туристы, прибывающие в Финляндию по морю, теперь обязаны предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Требование вступило в силу 23 февраля и распространяется на всех пассажиров старше 12 лет.

С сегодняшнего дня судоходные компании требуют от прибывающих из-за границы пассажиров предъявлять негативный результат теста на коронавирус или справку о том, что человек уже перенес болезнь, пишет служба новостей Yle.

Данное требование распространяется на всех пассажиров старше 12 лет, в том числе и на граждан Финляндии, возвращающихся домой.

Справка не нужна, если пассажир во время всего пути не покидал судна. Тест на коронавирус должен быть сделан максимум за 72 часа до пересечения границы.