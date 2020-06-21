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Туристы выловили из озера в Карелии 30-сантиметрового червя (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:39, 22 Июня 2020
фото: © кадр из видео
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Паразита нашли в водоеме в Медвежьегорском районе.

Туристы на озере Плотичье в Медвежьегорском районе сняли на видео длинного червя и интересуются, как он называется и опасен ли он, сообщается в паблике "Медвежьегорск типичный".

"Вот это нечто плавало в озере Плотичьем (Мыльном). Размер около 30 см. Поделитесь пожалуйста своими версиями, что за зверь такой??? Опасен ли он?", – пишут очевидцы.

Комментаторы рассказали, что этот червь – "конский" волос.

По словам российского зооархеолога Андрея Зиновьева,  "конский волос" живёт только в воде, где его заметить не так просто, а вот на суше погибает через очень короткий промежуток времени.

"Несмотря на неприятный и устрашающий вид – черви могут вырастать в длину до 2 метров – они в целом безопасны для человека и животных. Да, человек может при купании с водой проглотить личинку. Она микроскопическая, невооружённым глазом её увидеть невозможно. Далее она будет в теле развиваться в цисту, а потом просто выйдет с каловыми массами наружу, – отметил Зиновьев в беседе с изданием tvernews.ru. – Хозяином для этого паразита являются насекомые. Например, кузнечики. Вот в них личинки развиваются, действуя на нервную систему носителя, заставляют его продвигаться к воде. Затем они прорывают оболочку и выходят наружу. Насекомое при этом погибает. Но ещё раз повторюсь, что для человека и животных этот червь безопасен".

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