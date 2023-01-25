Турнир по кююккя в честь 23 февраля пройдет в райцентре на севере Карелии

Мужчин позвали на соревнования по кююккя в поселке Калевала, приуроченные к 23 февраля.

В преддверии 23 февраля мужчин пригласили в поселок Калевала

на соревнования по народной игре кююккя.



Об этом сообщили в паблике «Подразделение Центра помощи детям №1в п Калевала».



Турнир пройдет в воскресенье, 19 февраля, в 11.00 на площадке за Домом культуры по улице Советской.



Регистрация участников 10.30 -10.45. Все подробности размещены здесь.