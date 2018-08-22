Туроператорам Карелии помогут деньгами

На развитие приоритетных маршрутов внутреннего туризма в стране правительство России выделит 320 млн руб.

Правительство РФ утвердило перечень пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по России и правила предоставления таких. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 320 млн руб.

В список приоритетных маршрутов включены Карелия, Алтай и Бурятия, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Сахалинская и Тюменская области. На их территории программа действует в течение всего года, в Краснодарском крае (без города Сочи) — с января по май и с сентября по декабрь.

"Принятое решение позволит обеспечить прирост туристских потоков на приоритетных туристических маршрутах по России более чем на 100 тысяч человек в год", — отметили в Правительстве.

Размер субсидии зависит от количества туристов (не менее 150 человек) и размера, предусмотренного на одного туриста (1,5-5 тыс. рублей). Для Карелии сумма доплаты составит с 2 тыс. рублей на туриста.