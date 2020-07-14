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14.07.2020 22:00

Турция возобновляет авиасообщение с Россией

Новости. Общество
20:40, 15 Июля 2020
фото: © Анастасия Красноперова
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Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля.

Об этом сообщило агентство Анадолу. В турецком Минтрансе РИА Новости подтвердили информацию, однако уточнили, что точной даты возобновления авиасообщения пока нет, пишет российское издание.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля власти начнут постепенно снимать ограничения на полеты за рубеж. Авиасообщение будут возобновлять с теми странами, где заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, среднесуточный прирост числа заболевших и показатель распространения COVID-19 в этих странах не должен превышать 1%.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Исключения составляют лишь рейсы, которые вывозят россиян из-за границы, а также грузовые, санитарные, почтовые и некоторые другие перелеты.

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