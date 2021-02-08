Тутта Ларсен с удовольствием наелась калиток и рыбы в Карелии (ФОТО)

Известная телеведущая Тутта Ларсен получила гастрономическое удовольствие во время небольшого путешествия по Карелии.

Телеведущая вместе со своим мужем-музыкантом Валерием Колосковым и детьми впервые побывала в Карелии. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с подписчиками в Instagram.

"Поездка оказалась очень интересной и насыщенной. Это был мой первый визит в Карелию. Пока Норвегия с Финляндией закрыты, Карелия — место, куда я планирую поехать ещё не раз", - пишет Тутта Ларсен.

Известная телеведущая с семьей посетила Сортавалу и Рускеалу. Ее впечатлила красота этих мест, белейший снег, хорошие дороги, вкусная еда и удобная логистика.

"Сам опыт с Рускеальским экспрессом — отдельное удовольствие: ретро-поезд и вагон-салон в духе 19 века впечатлили и детей, и нас. Путешествие получилось мега разнообразным и насыщенным. Тут тебе и погружение в историю в виде того же ретро-поезда, и экскурсии с гидами по Сортавале и мраморным тоннелям горной Рускеалы. А ещё экстрим на снегоходах! Можно было на зиплайне прокатиться над каньоном, но мы не решились. И дзен-единение с природой", - пишет Ларсен.

Не оставила телеведущую равнодушной карельская кухня. Во время путешествия она получила гастрономическое удовольствие.

"Местная кухня с традиционными карельскими калитками, соленьями, ягодными взварами (напоминает безалкогольный глинтвейн), финской ухой и разной вкусной рыбой очень недурна, а цены весьма умеренные", - поделилась Тутта Ларсен.

Среди минусов поездки она отметила то, что никуда нельзя было попасть с ее собаками, а детей до 7 лет не пускали в пещеры.

"Найти бюджетное жилье будет непросто. Ну и родной сервис местами хромал, но об этом не будем. У нас была отличная компания!" – пишет телеведущая, сообщившая подпискам. Что в следующий раз отправится в Карелию летом на машине.

Ранее лидер группы "Руки вверх" заявил о Карелии: "О лучших рождественских каникулах и мечтать нельзя было".