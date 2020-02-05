Творческий конкурс "Две звезды" пройдет в Петрозаводске

Творческое состязание проводится в номинациях "хореография" и "вокал", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Участник в возрасте от 5 до 25 лет выступает в паре со своим родственником, возраст которого не ограничен.

Конкурс-фестиваль семейного творчества проходит в три этапа. 16 февраля в средней школе №8 имени Н.Г. Варламова проведут отборочный тур.

Второй этап – полуфинал: 23 февраля семейные дуэты готовят творческий номер в том стиле, который определит жеребьёвка конкурсантов, прошедших первый этап.

1 марта состоится финал – гала-концерт победителей полуфинала и их награждение.

В рамках конкурса запланированы мастер-класс педагогов по вокалу и хореографии для участников, а также выступления творческих коллективов.

Ранее сказочный герой Борей зачитал реп на открытии фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.