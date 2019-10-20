"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью"

Просто хороший текст о красоте внутренней и внешней написала Наталья Ермолина.

Не знаю, как это объяснить, но в последнее время ловлю себя на странном эффекте - будто глаза мои умеют сбрасывать земные годы жизни и часть тяжелой биографии человека, на которого гляжу. Смотрю на пожившую уставшую леди с хозяйственными сумками, а вижу юную Весну из Боттичелли. Достаточно зафиксировать взгляд - и через пару секунд я уже в восхищении - до чего же красивое молодое лицо. Начинаю смотреть насквозь. Откидываю нарощеную маску из прожитых лицевых судорог, обезобразившую исходник, и вижу суть.

Есть такой не очень замысловатый, но очень образный голливудский фильм "Любовь зла", в котором знатного бабника случайно в лифте одаривают подобным зрением: он видит не внешность человека, а внутреннюю красоту, поэтому толстуха, которую играет Гвинет Пэлтроу, кажется ему модельной красоткой, а не ста килограммами комплексов.

Что еще сказала журналист и блогер Наталья Ермолина о "возрасте счастья", читайте здесь.