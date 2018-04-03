Тысячи российских алиментщиков рискуют стать бомжами

Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими, а также лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тысяч должников.

Эту цифру озвучил на пресс-конференции в понедельник глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, сообщает deti.mail.

Кроме того, дети таких должников смогут получать пенсию по случаю потери кормильца, а сами алиментщики лишатся регистрации по месту жительства, то есть формально будут признаны бомжами. Кроме того, отсутствие регистрации может создать проблемы при устройстве на работу. По словам Аристова, сейчас "порядка 4 тысяч взыскателей по алиментам могут обратиться в суд за признанием должника безвестно отсутствующим".

Не каждый должник захочет быть ущемлён в правах, не каждый захочет возмещать потом (государству) пенсию по потере кормильца. Мы полагаем, что люди, которые скрывают свои доходы, но могут платить, выйдут из тени и начнут выплачивать средства на содержание своих детей.