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Тысячи сотрудников организаций Карелии перешли на удаленную работу из-за эпидемии

Новости. Общество
12:31, 29 Апреля 2020
фото: pixabay
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Около 8 тыс. работников более чем 200 предприятий и организаций Карелии перешли на удаленную работу из дома в связи с пандемией коронавируса.

Такие подсчеты были проведены Управлением труда и занятости республики.

"Многие предприятия республики перестраивают свою работу, переводят работников на дистанционную форму", - пояснили в Управлении.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что работа в дистанционном формате должна регламентироваться так же, как работа в офисе с точки зрения трудовой дисциплины.

Что имеет ввиду губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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