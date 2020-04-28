Тысячи сотрудников организаций Карелии перешли на удаленную работу из-за эпидемии

Около 8 тыс. работников более чем 200 предприятий и организаций Карелии перешли на удаленную работу из дома в связи с пандемией коронавируса.

Такие подсчеты были проведены Управлением труда и занятости республики.

"Многие предприятия республики перестраивают свою работу, переводят работников на дистанционную форму", - пояснили в Управлении. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что работа в дистанционном формате должна регламентироваться так же, как работа в офисе с точки зрения трудовой дисциплины. Что имеет ввиду губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".